E Mëttwoch de Mëtteg huet d'FLF de Programm fir déi nächst Saison annoncéiert.

Een Dag nom Resultat vum Referendum huet d'FLF e Mëttwoch schonn de Kalenner fir déi nächst Saison matgedeelt. Et soll den 23. August lassgoen. Do sinn da schonn e puer richteg flott Dueller dobäi. De Favorit op d'Meeschterkroun Swift Hesper kritt et mam FC Déifferdeng 03 ze dinn. Dann ass et och schonn direkt den Escher Derby tëscht der Fola an der Jeunesse. De Progrès kritt et mam Racing ze dinn an am Nordderby triede Wolz an Ettelbréck géinteneen un.

De Programm besteet aus dem generelle Kalenner a vun dem detailléierte Programm vun der BGL Ligue a vun der Éierepromotioun fir d'Saison 2020/2021.

PDF: Programm vun der BGL Ligue

PDF: Programm vun der Éierepromotioun

De Verwaltungsrot vun der FLF huet och een neie Rekord vun den Umeldunge vun Ekippe fir d'Saison 2020/2021 bekannt ginn an dat trotz Corona-Kris. 958 Ekippe goufen am Ganzen ugemellt an dat vun 103 Veräiner.

5 Kategorien (scolaires, minimes, poussins, bambinis an cadets) hunn een neie Rekord vun Umeldungen.

PDF: Umeldungen Saison 2020/2021

PDF: Statistiken vun den Umeldungen