Dat huet d'Zeitung L'Équipe um Donneschden de Moie matgedeelt.

Et ass nach net gewosst, wou de 35 Joer ale Britt déi nächst Saison wäert fueren.

De Chris Froome huet 4 Mol den Tour de France gewonnen: 2013, 2015, 2016 an 2017. Dobäi huet hien och nach den Giro d'Italia 2018 an d'Vuelta a España 2011 an 2017 gewonnen.

Den éischten Informatiounen no wäert de brittesche Coureur bei d'Ekipp "Israel Start-Up Nation" wiesselen, wou hien als Team-Leader untriede géing.