Um Donneschdeg den Owend gouf an England, Italien a Spuenien gespillt. An den USA war dann och ee Lëtzebuerger am Asaz.

Premier League

Direkt dräi Matcher goufen um Donneschdeg gespillt. Kee Gewënner gouf et tëscht Bournemouth an Tottenham (0:0) an tëscht Everton a Southampton (1:1). Just Manchester United konnt 3 Punkten huelen, dat géint Aston Villa an no Goler vum Fernandes (27'), Greenwood (45'+5) a Pogba (58').

An der Tabell, wou elo all Ekipp 34 Matcher gespillt huet, hunn dës Resultater just en negativen Effekt op Tottenham, déi elo 3 Punkte Retard op en Europa League Plaz hunn.

Serie A

No der 0:3 Néierlag géint Udinese Calcio huet de leschte SPAL elo 9 Punkte Retard op eng Net-Ofstigsplaz, dat bei nach just 7 Matcher ze spillen. Getraff haten den De Paul, Okaka an de Lasagna. Helas Verona huet doheem sech en 2:2 géint Inter Mailand erkämpft, domadder huet den Inter elo 3 Punkte Retard op den 2. Lazio Roum a 14 Punkten Avance op de 5. AS Roum. Juventus bleift mat 75 Punkten weider mat engem groussen Ecart un der Spëtzt.

La Liga

Kee Gewënner gouf et tëscht Eibar a Leganés, déi sech 0:0 trennen. Mat 2:0 wënnt Mallorca géint Levanda a Sevilla ka sech knapp 2:1 zu Bilbao behaapten. Sevilla bleift domadder un Atlético Madrid drun, Bilbao déingt léist Buedem an der Lutte ëm d'Europa League. Mallorca ass mat den 3 Punkten dann elo nach just 3 Punkten hannert enger Net-Ofstigsplaz. Fir Leganés sinn et bis dohinner 6 Punkten.

MLS

An den USA war dann nach de d'Ekipp vum Maxime Chanot am Asaz. De Lëtzebuerger souz bei der 0:1 Defaite vun New York City géint d'Philadelphia Union de ganze Match op der Bänk. Eenzege Gol huet de Bedoya an der 63. Minutt markéiert.