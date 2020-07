Den Documentaire "Charly Gaul an de Mythos vum Monte Bondone" aus dem Joer 2002 e Sonndeg den Owend live op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Et ass déi entscheedend Etapp am Giro d'Italia 1956. De Charly Gaul huet op deem Dag an de Bierger bei schlechtem Wieder d'Konkurrenz deklasséiert an 3 Deeg virun Enn de Maillot Rose iwwerholl.