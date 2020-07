Am Retourmatch vun der Relegatioun huet Nürnberg zu Ingolstadt an der 96. Minutt op 1:3 verkierzt an domat den Ofstig aus der 2. Bundesliga verhënnert.

2.Bundesliga Relegatioun

Ingolstadt - Nürnberg 3:1

1:0 Kutschke (53'), 2:0 Schröck (62'), 3:0 Krauße (66'), 3:1 Schleusener (90+6')

No der 2:0 Victoire am Allersmatch hat Nürnberg am Retourmatch zu Ingolstadt alles an der eegner Hand, fir den Ofstig an d'3.Liga ze verhënneren. Am éischten Duerchgang haten d'Gäscht méi vum Match an hunn hanne sou gutt wéi näischt zougelooss. Ouni Goler ass et dann och an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel ass Ingolstadt da besser aus de Vestiairë komm an huet an der 53. Minutt d'Féierung markéiert. No engem Fräistouss vun der lénker Säit konnt de Golkipp de Ball zwar mat der Fauscht paréieren, dobäi huet hien awer den eegene Matspiller ugeschoss a sou konnt de Kutschke de Ball hannert d'Linn drécken. Knapps 10 Minutte méi spéit huet dann als éischt de Schröck mat engem Kappball op 2:0 gestallt a just 4 Minutte méi spéit ass dem Krauße den 3:0 gelongen. Zwee Goler mam Kapp bannent 4 Minutten hunn Ingolstadt an eng immens gutt Situatioun bruecht a sou war Nürnberg gefuerdert. An de leschte Minutten huet Ingolstadt sech dann an all Ball geheit an alles dofir gemaach d'Resultat iwwert d'Zäit ze bréngen.

Dat sollt awer net bis zum Schluss geléngen. An der 96. Minutt huet de Mathenia e wäite Ball an de Strofraum bruecht, wou de Schleusener richteg stoung a mat leschter Kraaft op 3:1 verkierze konnt. Duerch den 2:0 am Allersmatch ass dat Resultat duergaangen, fir dass Nürnberg net an d'3.Liga ofsteigt. Domat spillt Ingolstadt och an der nächster Saison weiderhin drëttklasseg.

Premier League

Norwich - West Ham 0:4

0:1 Antonio (11'), 0:2 Antonio (45+1'), 0:3 Antonio (54'), 0:4 Antonio (74')

Duerch eng batter 0:4-Defaite géint West Ham ass Norwich offiziell aus der Premier League ofgestigen. Den Antonio huet dobäi direkt 4 mol getraff an domat dem Veräin vum Danel Sinani definitv an d'Championship geschéckt.



Liverpool - Burnley 1:1

1:0 Robertson (34'), 1:1 Rodriguez (69')

Den neien englesche Champion huet eng weider kéier Punkte leie gelooss. De Robertson konnt d'Reds an der éischter Hallschent zwar a Féierung bréngen, knapps 20 Minutte viru Schluss konnt de Rodriguez dann awer nach den Ausgläich markéieren a Burnley domat ee Punkt un der Anfield Road sécheren.

Sheffield - Chelsea 3:0

1:0 McGoldrick (18'), 2:0 McBurnie (33'), 3:0 McGoldrick (77')

Sheffield ass e Samschdeg den Owend géint Chelsea eng weider Iwwerraschung gelongen. Vun Ufank un haten d'Gäscht méi Ballbesëtz, ma Sheffield huet gutt verteidegt an de Ball vum Gol fortgehalen. An der 18. Minutt huet de Kepa en ofgefälschte Schoss staark paréiert, ma de McGoldrick stoung op der richteger Plaz a konnt de Ball iwwert d'Linn drécken. 13 Minutte méi spéit huet d'Lokalekipp vun engem géigneresche Feeler a profitéiert a sou konnt de McBurnie mam Kapp op 2:0 erhéijen.

An der zweeter Hallschent huet Chelsea et weider probéiert, ass dobäi awer nie richteg geféierlech ginn. An der 77. Minutt huet de Rüdiger dann eng Flank op de McGoldrick duerchgelooss, deen da ganz fräi op 3:0 setze konnt an domat den Deckel op de Match gesat huet. Um Enn wënnt Sheffield däitlech a klëmmt domat op déi 6 Plaz an der Tabell.

Brighton - Manchester City 0:5

0:1 Sterling (21'), 0:2 Gabriel Jesus (44'), 0:3 Sterling (53'), 0:4 Bernardo Silva (56'), 0:5 Sterling (81')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Lazio - Sassuolo 1:2

1:0 Alberto (33'), 1:1 Raspadori (52'), 1:2 Caputo (90+1')

An der Ufanksphas huet Sassuolo vill de Ball an den eegene Reihe gehalen an ass sou och fréi den éischte Gol gelongen. Nom Agrëff vum Videoarbitter ass dann awer op Abseits entscheet ginn. No 33 Minutten ass et dann op der anerer Säit der Lokalekipp gelongen mat 1:0 a Féierung ze goen, wéi de Luis Alberto dem Golkipp mat engem Schoss an de lénken Eck keng Chance gelooss huet.



Nom Säitewiessel ass da Sassuolo besser an de Match komm an huet an der 52. Minutt duerch e Gol vum Raspadori op 1:1 gestallt. Nom Ausgläich hat de Gaascht weider méi Ballbesëtz, ma sou richteg vill Golchancë sinn et net ginn. An der 91. Minutt ass dann awer nach d'Entscheedung gefall. De Caputo war no enger Flank op der richteger Plaz an huet quasi mam leschte Spillzuch Sasuolo a Féierung bruecht. Um Enn muss sech Lazio doheem mat 1:2 geschloe ginn.



Brescia - AS Roum 0:3

0:1 Fazio (48'), 0:2 Kalinic (62'), 0:3 Zaniolo (74')



Juventus - Atalanta 2:2

0:1 Zapata (16'), 1:1 Ronaldo (55'), 1:2 Malinovskyi (80'), 2:2 Ronaldo (90')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

La Liga

Valladolid - Barcelona 0:1

0:1 Vidal (15')

Atlético Madrid - Betis 1:0

1:0 Diego Costa (74')

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga