An der Premier League huet Wolverhampton Everton mat 3:0 geklappt. D'Wolves verdeedegen domat hir 6. Tabelleplaz. Aston Villa wënnt géint Crystal Palace.

Premier League

Wolverhampton - Everton 3:0

1:0 Jimenez (45+2'), 2:0 Dendoncker (46'), 3:0 Jota (74')

D'Ekipp vum Carlo Ancelotti hat um Sonndeg de Mëtteg géint Wolverhampton keng Chance, a verléiert no 90 Minutte mat 0:3. Zemools an der 1. Hallschent ware d'Gäscht vill ze passiv. Kuerz virun der Paus krut d'Lokalekipp een Eelefmeter zougesprach, deen de Jimenez ouni Problemer era geschoss huet. Nom Téi goufe d'Gäscht dunn äiskal erwëscht. No engem Fräistouss vum Netos huet den Dendoncker mam Kapp op 2:0 erhéicht. De agewiesselte Jota huet an der 74. Minutt fir de Schlusspunkt gesuergt.

Aston Villa - Crystal Palace 2:0

1:0 Trezeguet (45+4'), 2:0 Trezeguet (59')

D'Villans hunn an der 4. Minutt vun der Nospillzäit an der 1. Hallschent eng éischte Kéier duerch den Trezeguet zougeschloen. An der 59. Minutt sollt den Ägypter op 2:0 erhéijen. Fir d'Lokalekipp eng ganz wichteg Victoire em de Kamp géint den Ofstig.

Tottenham - Arsenal (17:30)

Bournemouth - Leicester (20:00)

Serie A

Florenz - Verona (19:30)



Neapel - AC Milan (21:45)

La Liga

Levante - Ath. Bilbao (17:00)

Leganes - Valencia (19:30)

