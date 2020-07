16 Ekippe spille vun nächster Saison un an der Nationaldivisioun, Éierepromotioun an 1. Divisioun.

Vum August un an op d'mannst fir déi nächst zwee Joer, gëtt an deenen 3 ieweschten Divisiounen, dat heescht an der BGL-Ligue, der Éierepromotioun an an der 1. Divisioun, allkéiers mat 16 Ekippe gespillt. Dat ass d'Resultat vum Referendum vun den 103 Veräiner vun der Lëtzebuerger Fussballfederatioun. D'Fro stellt sech, ob bei esou vill Ekippen an enger Divisioun an esou engem klenge Land den Niveau net ze vill erofgeet.

Futtball: Quantiéit statt Qualitéit / Franky Hippert

Dat ass eng gutt Fro, virun allem, wann een och weess, datt déi Leit aus dem nationale Futtball, déi fir méi Qualitéit antrieden, éischter eng Reduktioun vun den Ekippen, vun 14 op 10 respektiv esouguer 8 gefrot hunn. Dozou den FLF-President Paul Philipp, deen als fréieren Nationaltrainer och fir méi eng kleng Liga sech staark gemaach hat:

Jo ech mengen den Ënnerscheed tëscht 14 an 16 ass net esou grouss. Meng gréisste Suerg war, datt mer schonn ab Chrëschtdag keen Enjeu méi hunn. Am Moment sinn der jo 4, déi sech fir d'Coupe d'Europe kéinte qualifizéieren, dat heescht, do dierften der 12 a Fro kommen. An Hanne fir erauszefale war meng Suerg, eng Spannung ze behalen, wien erausfält. Ech mengen net, datt dat e grousse Qualitéitsverloscht matsechbréngt.

Ma och ënnendrënner an der Éierepromotioun gëtt vum August un zu 16 gespillt:

Mir wollten dat Ganzt net um Réck vun der Éierepromotioun ausdroen. Ech mengen, do musse mer éierlech sinn, ech mengen et ass do, wou mer mussen oppassen, datt mer kee Qualitéitsverloscht kréien, an dann musse mer no 2 Joer eng Analyse maachen.

An der éischter Divisioun sinn déi 2 Bezierker och op allkéiers 16 Veräiner opgestockt ginn. Och dat kéint de Niveau vun där Divisioun erofdrécken, well do Ekippen aus der zweeter Divisioun eropkommen, déi iwwert déi ganz Saison vläicht iwwerfuerdert sinn:

Et muss ee kucken, wéi dat Ganzt sech apendelt. Et sollt jo zu 15 lassgoen, ma wann BGL net zu 15 soll spillen, da kann et net sinn, datt an der éischter Divisioun 15 Ekippe wären. Et ass eng aussergewéinlech Situatioun, déi aussergewéinlech Moossnamen erfuerdert. Och do no 2 Joer d'Analyse maachen.

Wat de Kierperkontakt, an d'Matcher uginn, muss een hei zu Lëtzebuerg jo nach waarden bis dat neit Covidgesetz a Kraaft getrueden ass.