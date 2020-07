Um 31. Spilldag vun der Super League an der Schwäiz, war de Lëtzebuerger Spiller un der 4:2 Victoire vir d'Young Boys aktiv.

Ma bis kuerz viru Schluss vun den éischte 45 Minutte vun der Partie huet et gedauert, bis den 1. Gol vun der Partie gefall ass, da vu Servette Genf. Hei war et de Koné dee fir den 1:0 gesuergt huet.

4. Minutten an der Nospillzäit, ass dunn och nach den 2. Gol vum Match gefall, dat fir Bern. Getraff hat hei de Fassnacht. Mat engem 1:1 geet et also an déi 2. Hallschent vum Spill.

An der 56. Spillminutt ass et dann de Christopher Martins, dee fir dee wichtegen 2:1 fir seng Ekipp suergt, dat no engem Korner. An der 61. Minutt erhéicht säi Matspiller Elia Meschack dann op 3:1. Nëmme 7. Minutten drop verkierzt Genf nach eemol op 3:2, dat no engem Gol vum Kyei.

Et blouf also spannend bis déi leschte Minutt. Mat engem Eelefmeter duerch den Nsamé geet Bern awer mat enger klorer 4:2-Victoire aus der Partie.