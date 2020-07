An der Liichtathletik kënnt esou lues awer sécher nees eng gewësse Normalitéit zeréck.

Am Ausland goufen et och schonns déi éischte Kompetitiounen. Bei engem Meeting zu Hassloch an Däitschland huet de Bob Bertemes rezent d'Bomm op 21 Meter an 21 Zentimeter gestouss. Domadder war hien e gudde Meter vu sengem Lëtzebuerger Rekord ewech.

Fir de Sportler vum Joer ass den Héichpunkt vun enger, duerch Corona bedéngt, komplizéierter Saison, an der zweeter Hallschent vum Summer.

Bob Bertemes wëll an engem Mount an Top-Form sinn

