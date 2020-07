15 Joer ass diskutéiert ginn, elo ass den neie Futtball- a Rugbystadion endlech fäerdeg.

Oder besser gesot bal fäerdeg. Am Oktober, spéitstens November, sollen d’Aarbechte fäerdeg gestallt sinn. Da sinn 2 Méint geplangt fir déi ganz Infrastruktur ze préiwen an en place ze setzen. Ier den éischte Ball rullt huet déi Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Donneschdeg awer schonn annoncéiert, dass de Stadion "Stade de Luxembourg" soll heeschen.

76,603 Milliounen Euro soll de Stadion schlussendlech kaschten. Net nëmmen duerch d'Corona-Kris huet et méi wéi déi zwee geplangte Joer gedauert, fir de Bau fäerdeg ze stellen. Ufank 2021 soll den éischte Match dann endlech op der Kockelscheier gespillt ginn.

Weider Detailer a Biller ginn et en Donneschdeg den Owend am Journal vun der Télé.