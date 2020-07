Zanter Wochen ass den Tom Habscheid mat engem Problem um Knéi geplot, deen et him den Ament onméiglech mécht, normal kënnen ze trainéieren.

Fir de Bomm- an Diskusspezialist ass elo wärend 2 Méint e streng doséierten Training ugesot. Tom Habscheid: "Et ass ee klenge Knorpelrëss am Knéi an deen huet een Eedem erbäi geruff an deen deet elo Wéi. Dat kënnt duerch déi schwéier Belaaschtung, déi ech beim Training hunn, well ech eeben déi riets Säit am schwéierste belaaschten. An doduercher kënnt dat."

Extrait Tom Habscheid

Trotz de Blessure bleift den Tom Habscheid optimistesch, fir dat nächste Joer bei de Para-Olympics zu Tokyo nees an Top-Form ze sinn.