En vue vun den zwee Matcher an der Futtball Nations League géint Aserbaidschan a Montenegro, spillt d´National Ekipp een Test Match géint Saarbrécken.

Dës Partie ass den 1. September. Wou gespillt gëtt ass awer nach net gewosst.

De Veräin aus der 3. Liga an Däitschland, hat et dëst Joer sensationell bis an d'Halleffinalle vun der Däitscher Coupe gepackt.