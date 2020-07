Wéi déi franséisch Sportzeitung l'équipe mellt huet den Niko Kovac eng nei Plaz als Trainer fonnt.

Den 48 Joer ale Kroat, dee säit November 2019 net méi als Trainer agéiert huet, soll vun der neier Saison u bei de Monegassen op der Bänk sëtzen. D'Ënnerschrëft soll e Samschdeg nach gemaach ginn.

Domat trëtt hien als Nofolger vum Robert Moreno un, dee mam AS Monaco an der leschter Saison an der Ligue 1 eng enttäuschend 9. Plaz beluecht huet.