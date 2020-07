Wéi de Veräin aus dem Saarland matdeelt, huet de Lëtzebuerger Nationalspiller e Kontrakt fir 2 Joer bei de Schwaarz-Bloen ënnerschriwwen.

De Maurice Deville ass keen Onbekannten zu Saarbrécken. Hien huet a jonke Joren schonn emol fir den FCS gespillt, méi genee an der Saison 2013. Via Alemannia Aachen, goung de Wee iwwert den 1. FC Kaiserslautern, FSV Frankfurt bis bei den SV Waldhof Mannheim. Mat Waldhof Mannheim ass hien och an déi 3. däitsch Liga opgestigen. E war an 96 Matcher fir Mannheim direkt un 38 Goler bedeelegt. De Kontrakt vum Deville bei Mannheim war den 30. Juni ausgelaf.

Saarbrécken huet mat 55 Punkten d'Regionalliga Südwest an der Saison 2019/2020 dominéiert a steigt op an déi 3. Liga. Si waren och sensationell an d'Halleffinall vum DFB-Pokal komm, wou se allerdéngs mat 0:3 géint Bayer 04 Leverkusen verluer hunn.