Wéinst der Corona-Pandemie wäert dëst Joer kee Futtballer vum Joer ginn. Dat huet France Football um Méindeg matgedeelt.

An engem Schreiwes soe si, dass fir d'éischte Kéier an der Ballon-d'Or-Geschicht, déi 1956 ugefaangen huet, wäert et am Joer 2020 keng Coupe fir de beschte Futtballspiller ginn. Dat wéinst den onfaire Konditiounen.

Si wéilten net, dass d'Coupe vun dësem Joer manner wäert wier wéi déi vun de leschte Joren, respektiv d'Saison wier net laang genuch gewiescht, fir dass et fair wier.