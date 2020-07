De fréieren Trainer vum F91 Diddeleng huet elo een 2-Joer-Vertrag beim RB Leipzig ënnerschriwwen. Dat huet de Veräin confirméiert.

Den 39 Joer alen däitschen Trainer war vun 2016 bis 2019 Trainer beim F91 Diddeleng. Hien hat 3 Mol de Championnat mat senger Ekipp gewonnen, dovunner och 2 Mol den Doublé (Coupe + Championnat).

An der Saison 2018/2019 hat hien et och gepackt, fir mam F91 an d'Gruppephas vun der Europa League ze kommen. Diddeleng hat an der Qualifikatioun géint Ekippen ewéi Legia Warschau oder den CFR Cluj gewonnen. An der Gruppephas hat een et mam FC Sevilla, AC Mailand an Olympiakos Piräus ze di kritt.

Dono fir d'Saison 2019/2020 soutz den 39 Joer alen Toppmöller op der Trainerbänk vun Excelsior Virton. Lo geet da fir hien een neit Kapitel an der Bundesliga un.