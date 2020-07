Den Däitschen Inneminister Horst Seehofer mécht de Futtball-Supporter Hoffnung, datt am Hierscht nees Spectateuren an de Stadion kënne goen.

Hien sot um Dënschdeg am Münchner Merkur, datt hie scho méi laang der Meenung ass, datt een nees Spectateuren an de Stadion ka loossen, wann et e staarkt Hygienskonzept gëtt. De Seehofer vertraut der Däitscher Federatioun an der Liga, well hie gemierkt hätt, datt op déi Verlooss wär.