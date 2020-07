Den italienesche Paralympic-Champion, dee leschte Mount schwéier blesséiert gouf, ass en Dënschdeg an engem Rehazenter placéiert ginn.

Dat huet d'Spidol vu Siena, wou hien zanter sengem Ongléck behandelt gouf, matgedeelt.

3 kritesch Operatiounen huet den Ex-Formel-1-Pilot zu Siena missten duerchféiere loossen a brauch elo méi spezifesch Traitementer, fir sech ze erhuelen.

Den 53 Joer alen Alex Zanardi hat den 19. Juni ee schroen Accident mat sengem Handbike. Hie war an ee Camion gerannt an ass uerg um Kapp blesséiert ginn. Virun 2001 war hie Formel-1-Pilot, ier hien um däitsche Circuit um Lausitzring bäigaangen ass an doduerch seng 2 Been amputéiert krut.