De Lëtzebuerger Comité Olympique huet sech op administrativem Plang mat zwou Damme verstäerkt.

Op där enger Säit ass dat mam Lis Fautsch, déi an de Pool vun de Gestionnairë fir déi lafend Geschäfter kënnt a sech do virun allem ëm de Marketing an d'Kommunikatioun soll këmmeren. D'Lis Fautsch huet dat jo och studéiert. Si fänkt de 15. September un. D'Olympesch Spiller d'nächst Joer zu Tokio bleiwe fir d'Elite-Fechterin awer och weiderhin en Thema, wéi si eis confirméiert huet.

Op där anerer Säit gouf d'Bettina Nellen vum 1. Oktober un als Juristin engagéiert.