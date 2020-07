Déi Lëtzebuerger Fussballfederatioun huet e Mëttwoch d'Opdeelung vun den ënneschten Divisiounen an de Kalenner dovu fir déi nächst Saison matgedeelt.

Duerch déi nei Modalitéite vum Championnat duerch de Coronavirus ginn et vun der Éierepromotioun bis an d'zweet Divisioun all Kéier 5 Opsteiger pro Divisioun a Bezierk. Just an der 1. Divisioun 1. Bezierk sinn et der just 4.

PDF: Opdeelung vun den Ekippen

PDF: De komplette Kalenner