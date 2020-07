Um Enn wënnt d'Ekipp dann och géint Varbergs BoIS. Den FK Ufa mam Olivier Thill spillt 0:0 gläich, dat géint Arsenal Tula.

Um 10. Spilldag vun der schwedescher Liga gewënnt Norrköping 2:0 géint Varbergs BoIS. Beim 2:0 an der 52. Spillminutt war et de Lëtzebuerger Lars Gerson deen am 16-Meter-Raum ofgezunn huet an nach vum Lauritsen ofgefälscht gouf, iert en an de Gol gaangen ass. Alles an allem e gudden Dag also fir de Lëtzebuerger.

Och den FK Ufa a Russland, der Ekipp vum Olivier Thill war e Mëttwoch um Terrain, dat géint Arsenal Tula. Hei ass de Match 0:0 ausgaangen.