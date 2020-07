D'Lis Rottler-Fautsch war déi lescht Joren zu Heidenheim, fir sech do vill op d'Fechten ze konzentréieren.

Elo kënnt d'Sportzaldotin, déi Sportmanagement a Kommunikatioun studéiert huet, nees op Lëtzebuerg a fänkt am September beim Lëtzebuerger Comité Olympique u mat schaffen. D'Olympesch Summerspiller d'nächst Joer zu Tokio bleiwen awer weiderhin en Thema.

D'Lis Rottler-Fautsch setzt alles op de Qualifikatiounstournoi, deen am Prinzip d'nächst Joer am Abrëll ass. Wat d'Preparatioun ugeet, ass et am Moment duerch de Coronavirus schwéier ze soen, wéi et an de nächste Méint mat de Kompetitiounen ausgesäit.

D'Federatioun géing sech nach bedeckt halen an den 1. September soll decidéiert ginn, ob d'Saison normal ufänkt, sou d'Fechterin. Si geet awer dovun aus, datt de Qualifikatiounstournoi fir Olympia am Abrëll nach ëmmer wäert sinn.

Mëtt September fänkt déi 33 Joer al Fechterin jo beim COSL u mat schaffen. Dat heescht, datt si dann zu Heidenheim, do wou si lo ëmmer trainéiert huet, hir Zelter ofbrécht.

No 8 Joer zu Heidenheim hätt si een Tapéitewiessel gebraucht, d'Infrastrukturen zu Lëtzebuerg wiere fir si optimal, sou d'Athletin.

Wann d'Lis Rottler-Fautsch op deem Tournoi fir Tokio 2020 esou optrompt wéi op der Weltmeeschterschaft zejoert an Ungarn, op där si 7. gouf, dann ass eng Qualifikatioun fir d'Olympesch Summerspiller d'nächst Joer an der japanescher Haaptstad duerchaus dran.