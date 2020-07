E Freideg de Mëtteg huet de Sportsministère an engem Schreiwes matgedeelt, dass d'Coque elo een neie Verwaltungsrot huet.

De Marc Mathékowitsch bleift President vum Verwaltungsrot vun der Coque. Fir de Rescht si wéi ëmmer Vertrieder vum Sportsministère, dem COSL, der Kultur an der Stad Lëtzebuerg an Esch am Conseil vum nationale Sport- a Kulturzenter um Kierchbierg.

Offiziellt Schreiwes

Centre national sportif et culturel «d'Coque» - nouveau conseil d'administration (24.07.2020) Communiqué par: ministère des Sports

Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 2020 et conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 29 juin 2000, organisant le Centre national sportif et culturel, le conseil d'administration de la «Coque» se composera comme suit avec effet au 1er août 2020:

Marc Mathékowitsch, administrateur général honoraire, président;

Laurent Deville, premier conseiller de gouvernement au ministère des Sports, vice-président;

André Hoffmann, président et représentant du Comité olympique et sportif luxembourgeois, membre;

Sophie Thoma, chargée de mission au ministère de la Culture, représentant l'organisation associative de la culture, membre;

Alex Goergen, chef du Service des sports de la Ville de Luxembourg, représentant la Ville de Luxembourg, membre;

Jean-Claude Merjai, administrateur d'entreprise, membre choisi pour ses compétences dans l'administration d'entreprises, membre;

Fabienne Gaul, chef de la Division sport de compétition et d'élite au ministère des Sports, membre;

Isabelle Medinger, directrice de la Sécurité routière ASBL, membre;

Norma Zambon, chef du Service des sports de la Ville d'Esch-sur-Alzette, membre.

Marc Mathékowitsch et Laurent Deville ont été désignés président, respectivement vice-président du conseil d'administration du Centre national sportif et culturel par le Conseil de gouvernement.