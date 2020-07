13. Succès fir d'Ekipp aus der franséischer Haaptstad an der Coupe de France, dat nom 1:0-Erfolleg géint eng couragéiert Ekipp vu Saint-Étienne.

Coupe de France

Paris Saint-Germain - AS Saint-Étienne 1:0

1:0 Neymar (14')

Den Underdog vu Saint-Étienne koum gutt géint de Favorit vum PSG an de Match a konnt sech dann och direkt an den Ufanksminutten déi eng oder aner gutt Golgeleeënheet erausspillen. Et waren awer d'Jonge vum Trainer Tuchel, déi mat 1:0 konnten a Féierung goen, dat wéi den Neymar e vum Kipper ofgeblockte Ball am Filet ënnerbrénge konnt - 1:0 an der Paus.

Bémol fir PSG: Den Mbappé huet an der 1. Hallschecht wéinst enger Blessur missen ausgewiesselt ginn. / © AFP

Nodeems Saint-Étienne an der 1. Hallschecht de Perrin no engem Foulspill op den Mbappé fréizäiteg dusche goe konnt, haten et seng Teamkolleegen am 2. Duerchgang ufangs schwéier géint d'Paräisser. Ma de PSG konnt awer laang den Deckel net op dës Partie leeën an esou goung et an eng Schlussphas mat engem knappe Virsprong vun engem Gol fir Paräis. Um Enn huet beim Underdog awer dat néidegt Duerchsetzungsverméige gefeelt, fir nach emol an Ënnerzuel an de Match ze fannen. De PSG kann elo mat dësem Succès am Réck a säin Champions-League-Match géint Atalanta Bergamo goen.