Et ass u sech laanscht d'Ëffentlechkeet gaangen, ma et gouf jo e Wiessel um Presidenteposte bei der Lëtzebuerger Rugbyfederatioun.

Op der leschter Generalversammlung ass de President sortant Steve Karier nom éischte Walgang net méi fir deen zweeten ugetrueden. Jean-François Boulot heescht elo den neie Mann un der Spëtzt vun der FLR.

Neie President FLR / Rep. Fränky Hippert

Et hat u sech näischt drop higedeit, datt de Steve Karier sech géif nom 1. Walgang zeréckzéien. Hie wéilt och virleefeg näischt soen, sot hien eis. Déi Wale waren awer scho speziell, den neie President vun der Lëtzebuerger Rugbyfederatioun Jean-François Boulot: "Bei deenen 11, déi gewielt goufen, sinn der 9 nei. Mir mussen also zimmlech bei 0 ufänken. Projeten hu mer."

Et ass awer scho speziell, wa bei enger Federatioun bei Walen op eemol 9 Leit vun 11 nei sinn. Do kéint ee jo mengen, do wär eppes virgefall: "Nee, fir d'AG, déi Leit, déi sech presentéiert hu fir d'Walen, hate mer 20 Leit, déi sech opgesat hate fir 11 Plazen, voilà. Déi aner 8, et schwätzt awer näischt dogéint, och deenen nozelauschteren. Ech sinn e Mann vum Terrain an ech lauschtere jiddwerengem no."

D'Lëtzebuerger Rugbyfederatioun war elo an de leschte Joren um gudde Wee, ëmmer méi grouss a populär ze sinn. Aktuell schéngt een an e bësse méi onrouege Gewässer ënnerwee ze sinn. De neie President schéngt awer op Kontinuitéit ze setzen, huet awer och seng Virstellungen, wat nach muss geschéien, zum Beispill méi present an de Schoule ginn.