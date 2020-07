D'Distanz, déi den Oliver Waldbillig geplangt huet ze wanderen, läit bei 345 Kilometer. Allerdéngs ass do de Retour net mat agerechent.

Am Total kënnt de Personal Trainer a fréiere Konschtturner also op eng Distanz vu 690 Kilometer. Eng speziell Challenge an eng Iddi, déi am Confinement erstanen ass.

Den Oliver Waldbillig huet och e Konto opgemaach, fir eng Spendenaktioun mat dësem Projet ze verbannen.

Den Depart hätt eigentlech schonn Enn Juli solle sinn. Wéinst enger Verletzung um Schinnebeen huet de Startschoss awer missen no hannen geréckelt ginn an ass elo fir den 5. August geplangt. Nieft dem sportlechen Deel spillt och den ökologesche Foussofdrock bei dësem Tripp eng grouss Roll.

Den Oliver Waldbillig huet eng Säit op de sozialen Netzwierker opgemaach, op där ee weider Informatiounen iwwert dëse Projet fënnt. De Retour ass fir den 29. August virgesinn.

