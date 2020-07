Nieft dem Champion Liverpool a Manchester City konnte sech béid Ekippe mat enger Victoire um leschte Spilldag d'Champions League Qualifikatioun sécheren.

Virum 38. a leschte Spilldag an der Premier League stoung mat Liverpool de Champion scho fest, ma virun allem bei den Ofstigsplazen a beim Duell ëm d'Champions League Plaze goufen et nach wichteg Punkten ze verginn. Mat Chelsea a Wolverhampton, bezéiungsweis Leicester an Manchester United koum et zu zwee direkten Dueller fir d'nächste Saison op europäescher Bün matzespillen.

Um Enn konnte sech nieft Liverpool a Manchester City och Manchester United an Chelsea fir d'Champions League qualifizéieren. Leicester City spillt déi nächste Saison Europa League wougéint Tottenham d'Defaite vu Wolverhampton ausnotze konnt a sech d'Europa League Qualifikatioun séchert. Fir Norwich, Bournemouth a Watford geet et eng Divisioun erof.

Premier League

Chelsea 2:0 Wolverhampton

1:0 Mount (45'+1), 2:0 Giroud (45'+3)

Am direkten Duell ëm déi europäesch Plazen hat Chelsea Wolverhampton op Besuch. Mat enger Victoire wier Chelsea sécher fir d'Champions League qualifizéiert, ma et hat awer bis zur Nospillzäit vun der éischter Hallschent gedauert, éiert de jonke Mount de Ball mat engem super Fräistouss direkt verwandele konnt an d'"Blues" soumat a Féierung bruecht hat. Dëse Gol hat de Männer aus London richteg gutt gedoen. Nëmmen 3 Minutte méi spéit war et de Giroud, deen no enger Flank ganz präzis verwandele konnt a soumat kuerz virun der Halbzeit de Wee a Richtung héchst europäesch Spillklass fräi gemaach hat.

No der Paus war Wolverhampton beméit, sech vun deem Schock ze erhuelen, ma um Enn hat d'Ekipp vum Frank Lampard näischt méi zougelooss a konnt sech soumat fir d'Champions League qualifizéieren.

Leicester 0:2 Manchester United

0:1 Bruno Fernandes (71'), 0:2 Lingard (90'+8)

Virum 38. Spilldag louch tëscht Leicester a ManU just ee Punkt. An enger ausgeglachener Partie hat et bis zur 71. Minutt éiert de Bruno Fernandes d'"Red Devils" erléise konnt. No engem Feeler vum Evans am Strofraum gouf et Eelefmeter. De Bruno Fernandes hat sech dës Geleeënheet net huele gelooss a konnt d'Gäscht esou a Féierung bréngen.

Nodeems den Evans an der Nospillzäit nach déi rout Kaart gewise krut war kloer, dass d'Gäscht déi dräi Punkte mathuele kéinten. An der 8. Minutt vun der Nospillzäit konnt de Lingard den Deckel dropmaachen.

Soumat qualifizéiere si sech als Tabellen-3. fir d'Champions League.

Crystal Palace 1:1 Tottenham

0:1 Kane (13'), 1:1 Schlupp (53')

Tottenham hat virum leschte Spilldag nach d'Chance, sech fir d'Europa League Qualifikatioun ze qualifizéieren. Dofir war en Victoire géint Crystal Palace ee Muss a Wolverhampton dierft net gewannen. D'Männer vun den Tottenham Hottspur haten hir Hausaufgaben dann och gemaach. Nodeems de Kane an der 13. Spillminutt markéiere konnt, war d'Hoffnung bei de Gäscht spierbar. D'Lokalformatioun wollt sech awer net einfach geschloe ginn an hunn et Tottenham schwéier gemaach, hiert Spill opzezéien.

Nom Säitewiessel koum et du wéi et komme misst. Tottenham stoung net ëmmer sécher a sou war et an der 53. Spillminutt de Schlupp, deen ausgläiche konnt.

Bis zum Enn sollt sech un deem Resultat och näischt méi änneren. Tottenham spillt duerch d'Néierlag vu Wolverhamton d'Qualifikatioun fir d'Europa League.

Arsenal 3:2 Watford

1:0 Aubameyang (4'), Thierney (24'), 3:0 Aubameyang (33'), 3:1 Deeney (42'), 3:2 Welbeck (66')

Wärend et fir Arsenal um leschte Spilldag ëm näischt méi goung, stoung Watford op der Ofstigsplaz mam Réck widder der Mauer. Nodeems den Aubameyang aus 11 Meter verwandele konnt, war et an der 24. Minutt den Thierney, deen erhéije konnt. Fir Watford sollt et allerdéngs nach méi elle ginn, dëst well den Aubameyang an der 33. Spillminutt op en Neits markéiere konnt. Watford wollt d'Hoffnung awer net opginn, a sou war et den Deeney, deen nach virun der Paus den Uschloss markéiere konnt.

Nom Téi wollt Watford hir Chance weider notzen an nodeems de Welbeck den Uschloss markéiere konnt, sollt et nach eng Kéier spannend ginn.

Um Enn sollt et fir d'Gäscht awer net duergoen, a soumat steigt Watford um leschte Spilldag an déi 2. Divisioun of.

Manchester City 5:0 Norwich

1:0 Jesus (12'), 2:0 De Bruyne (45'+1), 3:0 Sterling (80'), 4:0 Mahrez (84'), 5:0 De Bruyne (90'+1)

Newcastle 1:3 Liverpool

1:0 Gayle (1'), 1:1 van Dijk (38'), 1:2 Origi (59'), 1:3 Mané (89')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

AS Roum - Florenz



19:30 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A