An der Schwäiz konnten d'Young Boys vu Bern mam Christopher Martins eng 1:0-Victoire géint Luzern feieren.

De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf bei Bern an der 79. Minutt agewiesselt.

An der ieweschter Divisioun a Schweden huet Norrköping an enger geckeger Partie um 11. Spilldag um Enn nach 3:3 bei Falkenbergs gläichgespillt. De Lars Gerson war e Sonndeg net bei Norrköping dobäi, well hie bei senger Frëndin bliwwen ass, déi héichschwanger ass. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller bleift awer op der 1. Plaz an der Tabell.