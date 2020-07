„Sportler, déi am ëffentlechen Déngscht schaffen, an hire Sport semiprofessionell wëlle maachen, kënne bis zu 50% fräigestallt ginn", sou den Dan Kersch.

De Sportminister huet dat net zulescht am Radio Sport Club hei op RTL ugangs des Joers gesot. Dat gouf à ce stade bei Elite-Eenzelsportler ugewannt.

Déi éischt Plaz, fir dat hei am Land nozefroen, ass beim Lihps, dem Institut fir Héichleeschtungssport. Am Lihps ass de Laurent Carnol, féieren Olympionik a Klassebeschten op der Uni, zoustänneg fir d'Dual-Karriär: "Et ass richteg, datt Sportgesetz effektiv déi Méiglechkeet virgesäit, fir Elittesportler hir Aarbechtszäit z'amenagéieren, fir hirem Sport méi professionell nozegoen. Dat gëtt oft fir zum Beispill d'Olympia-Qualifikatioun oder Olympesch Spiller oder Paralympesch Spiller vun de Sportler an Usproch geholl. Et ass och eng Mesure, déi vum Sportministere ënnerstëtzt gëtt."

Ekippesportler 50% fräigestallt? / Rep. Fränky Hippert

D'Fro ass elo, ob dat dann och fir Ekippesportler hei am Land theoretesch méiglech wär, fir wann een am ëffentlechen Déngscht schafft, 50% fräigestallt ze ginn, fir säi Sport semiprofessionell ze maachen?

"Ob et fir Ekippesportler machbar ass, ass et esou, datt all Elittesportler, deen unerkannt ass vum COSL, dovu profitéiere kann. Ob et en Individual- oder Ekippesportler ass, ass dobäi net entscheedend."

Bis elo gouf dat also virun allem bei Eenzelsportler ugewannt, wei zum Beispill och beim Tom Habscheid, dee sech iwwert dee Wee besser op d'Paralympesch Spiller ka preparéieren:

"Wann e Sportler déi Viraussetzunge vum COSL erfëllt, ass et ëmmer wichteg, datt fir d'éischt mat senger Federatioun a mam COSL e konkrete Projet definéiert gëtt, op deen de Sportler hischafft. Am Individualsport zum Beispill Olympesch Spiller. Bei eis um Lihps ass et dann, fir ze kucken, fir déi bescht méiglech Resultater mam Sportler ze kréinen a berufflech och weider kënnen ze evoluéieren."

Fir de Comité Olympique an de Sportsministère wär dat eng nei Mesure, fir och de Sportler aus Ekippesportaarten, déi scho schaffen, d'Méiglechkeet ze ginn, iwwert e semiprofessionellen Alldag hei am Land, de Sprong an d'professionnell Welt am Ausland ze packen an iwwert dee Wee der Nationalekipp nees méi Qualitéit géif bréngen.