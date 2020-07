An der amerikanescher Futtball-Liga MLS steet New York City FC mam Maxime Chanot an der Véierelsfinall beim Championnatstournoi am Disney World zu Orlando.

De Lëtzebuerger Nationalspiller huet an der Nuecht op e Méindeg bei der 3:1-Victoire géint den Toronto FC, déi 90 Minutten duerchgespillt. An der Ronn vun deene leschten 8 kritt New York City FC et entweder mat de Portland Timbers oder mam FC Cincinnati ze dinn.