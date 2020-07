Et war gewosst, datt de Lëtzebuerger Comité Olympique op der Sich no engem neien Directeur technique wär.

Et huet missen e Successeur fir den Heinz Thews fonnt ginn, deen am Abrëll 2022 an d'Pensioun geet. Mam Raymond Conzemius huet de COSL dann och en neie Mann fonnt.

Raymond Conzemius beim COSL/Reportage Franky Hippert

Et war och gewosst, datt de Comité Olympique an de leschte Méint bei forméierte Sportsproffen hei am Land sondéiert hat. Dunn ass de Choix vun deene Responsabele vum Daachverband vum privatorganiséierte Sport hei zu Lëtzebuerg op de Raymond Conzemius gefall.

"Wéi ass et dozou komm? Ech hunn an de leschte Méint Gespréicher gehat. Ech muss soen, datt ech do virdrun nach guer net doru geduecht hunn. Do virum Confinement hat ech e Gespréich mam COSL-President André Hoffmann gehat a si ware bis dohin nach net "fündeg" ginn. Dunn huet sech erausgestallt, datt ech awer Interessi hat. No Gespréicher mat der Famill hunn ech dann decidéiert, den neien Challenge unzehuelen.", esou de Raymond Conzemius.

Datt ënnert dem Stréch awer de Raymond Conzemius géif erauskommen, war dach iwwerraschend, virun allem, wann ee weess, datt den Direkter vum Sportlycée de Papp vun där Schoul ass an elo dann hannert sech léisst.

"Ech hunn 2001 an de Sportklassen an deemno de Parcours mat Sportetüde vum Sportlycée materlieft an ech gesinn, datt de Bëbee elo groussjäreg ass an ech weess, datt eng Stabilitéit do ass, déi mer Gewëssheet gëtt, datt dat och ouni mech wäert lafen. Déi Deeg éiert ech et de Leit an der Schoul matgedeelt hunn, fir ze soen, datt ech géif fortgoen, ass mer schwéier gefall. Do waren e puer net esou flott Nuechten dobäi. Ech war awer du frou, datt d'Reaktioune vun de Leit positiv waren."

De 54 Joer ale Raymond Conzemius, deen nach ëmmer de Lëtzebuerger Rekord am Héichsprong mat 2 Meter 22 huet, fänkt den 1. November op senger neier Plaz un.