Am Motorradssport war de Weekend jo déi zweete Course vun der Saison am Moto G.P. zu Jerez.

Ma net nëmmen an der Kinneksklass vun där Sportaart gouf a Südspuenien gefuer. Zu Navarra am Norden war déi éischt Course vum spueneschen Superike-Championnat. No der Corona-Paus war beim Lëtzebuerger Chris Leesch nach net alles optimal gelaf.

Saisonoptakt fir de Chris Leesch / Franky Hippert

Net optimal, awer ënnert dem Stréch war et e Weekend, op deem de beschte Lëtzebuerger Motorradpilot nach quasi de Maximum erausgezunn huet, de Chris Leesch:

"Mir haten 2 Courssen de Weekend, an den 2 Course sinn ech den 12. ginn am Generale, an den 2. an der Open Klass. Mir sinn zefridden, mat deem Resultat ass ok. Mir haten e Samschdeg an der Quali. Problemer mam Moto, an dunn hate mer och eng kleng Chutte vun engem luese Pilot, deen net opgepasst hat, sou datt ech vun der 19. Plaz hu missen an d'Course goen. Sou war déi 12. Plaz dat Bescht, wat mer konnten eraushuelen."

Duerch d'Corona-Paus hat d'Ecurie vum 24 Joer ale Lëtzebuerger et alles anescht wéi einfach. Op d'Erkenntnisser vum leschte Weekend, léisst sech awer elo fir de Rescht vun der Saison opbauen:

"Bon mir konnten awer genuch Punkte mathuelen. Mir konnte bëssen nohuelen, wat mir virun der Saison net konnten testen, vue que eis Ekipp aus dem Ausland kënnt, konnte mer net vill a Spuenien testen. Lo geet et den nächste Weekend weider zu Barcelona. Do konnte mer e bëssen testen a mir sinn optimistesch, datt et do nach besser geet."

Nieft dem spuenesche Superbike-Championnat, geet de Chris Leesch och bei der Endurance-Weltmeeschterschaft un den Depart. Absolutten Héichpunkt fir d'Motorrad-Piloten, an deemno och fir de Lëtzebuerger, sinn dann um leschte Weekend am August, d'24 Stonnen vu Le Mans.