Dat sinn d'Recommandatioune vun der Unesco a vun der Weltgesondheetsorganisatioun, seet de Professer Dokter Uwe Pühse.

Hien ass zoustänneg fir de Sport an d'Beweegung bei der Unesco. De Franky Hippert huet mam renomméierte Sportsprofesser geschwat.

Sport bei Kanner/Reportage Franky Hippert

An dëser Corona-Kris géif een zwee Gesondheetsproblemer feststellen, dee vum Virus selwer an nach en zweeten hannendrun.

"Nämlech en Afloss op de Liewensstil vun de Kanner an de Jugendlechen an dee Liewensstil huet sech a kierzter Zäit elo gravéierend geännert. Mir schwätze jo haut iwwert d'Beweegung. Wat Beweegung ugeet, e puer beweege sech méi, awer vill déi schonn net vill aktiv waren, sinn nach manner aktiv.", esou de Professer Dokter Uwe Pühse.

Fir de Responsabele Sportprofesser vun der Unesco ass kloer, fir wat Sport esou wichteg ass.

"Et gëtt et sou e schéine Saz, mir si gemaach, fir eis ze beweegen. A Beweegung ass bei Kanner an Jugendleche wichteg, fir sech gutt ze entwéckelen. A wann ech vu Gesondheet schwätzen, da schwätzen ech net just vu kierperlecher, ma och psychescher Gesondheet. Ouni Beweegung geroden d'Kanner aus der Balance."

D'Recommandatiounen, wéi vill Beweegung a Sport pro Dag, sinn dann och kloer fir de Responsabele vun deem Beräich op der Uni Basel.

"Mëttlerweil ginn et weltwäit akzeptéiert a vu grousse Gesondheetsorganisatiounen opgestallte Beweegungsempfeelungen. Bei de Kanner an der Spilllschoul sinn et 180 Minutte pro Dag, an der Grondschoul am Alter vu 6 bis 11 sollen d'Kanner sech 90 Minutte beweegen a si solle Minimum 12 Dausend Schrëtt maachen, an esou wéineg wéi méiglech sëtzen a bei Jugendleche gëllt dat nämmlecht."

Fir de Professer Dokter Uwe Pühse, deen en Dënschdeg op Besuch op der Uni.lu war, ass Beweegung a Sport och a Corona-Zäiten an der Schoul absolut méiglech gewiescht. Et muss ee sech just un d'AHA-Reegel halen. Op Däitsch ass dat d'Ofkierzung fir Abstand halten, Hygienemassnahmen einhalten an am Fall wou et misst sinn, Alltagsmaske tragen. De Professer huet awer och d'Fro fir d'Politiker opgeworf, ob hinne bei de Kanner an der Schoul just de Kapp wichteg ass, oder d'Kand als Ganzt?