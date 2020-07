Een Internationale Sport-Quiz mat Froen iwwert esou munch Sportaarten uechter d'Welt.

Dir kennt Iech am Sport vun A bis Z aus? Ma dann hu mir genau de richtege Quiz fir Iech. Een emol méi, emol manner schwierege Quiz mat insgesamt 45 Froen, opgedeelt an dräi verschidde Levelen. Vill Spaass a Gléck fir déi, déi es brauche beim Quiz 😉 Lued gären Är Kolleege via déi Sozial Medien an a kuckt, wie vun Iech méi Froe richteg beäntwerte konnt.