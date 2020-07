Et gouf decidéiert, fir d'Offer vun engem regionale Grupp vun Investisseuren unzehuelen. Rumeuren no geet et hei ëm 8 Milliounen Euro.

Deemno ass d‘Offer vun engem Grupp mat Sëtz zu Dubai net ugeholl ginn. Den Traditiounsveräin aus der drëtter Liga huet jo zanter Joren zolidd mat de Finanzen ze kämpfen an huet virun engem decke Mount Insolvenz annoncéiert.