D'Paule Kremer ass bekannt fir am positive Sënn méi "geckeg" Saachen ze maachen an dat och nach fir de Gudden Zweck.

2017 ass si als éischt Lëtzebuergerin duerch den Äermelkanal geschwommen. A Samschdeg da waart elo dee nächsten groussen Challenge, an dat virun eegenem Public.

Catalina-Stau-Challenge / Reportage Jeff Kettenmeyer

Eigentlech war d'Iddi, fir an den USA de Santa Catalina Kanal ze schwammen, an Zuelen 32,3 km. Duerch d'Corona-Pandemie gouf aus deene Pläng allerdéngs näischt an elo gëtt den Challenge vum Paule Kremer am Stauséi lancéiert.

"Nodeems ech den Äermelkanal geschwomme sinn, wosst ech ganz laang net, wat ech sollt maachen. An dunn ass d'Iddi vum Ocean's Seven komm an do ass de Catalina Kanal deen éischte logesche Schrëtt duerno. Dat sollt de 17. August sinn, ass awer wéinst Covid an d'Waasser gefall. Well ech mir awer en Challenge wollt setzen hunn ech dunn decidéiert, fir déi selwecht Distanz um Stau ze schwammen."

Den Training op den selwer ernannten Catalina-Stau-Challenge hat Héichten an Déiften.

"Den Training war net grad sou, wéi ech mir en virgestallt hunn, mä ech mengen, dat ass ville Sportler esou gaangen. Ech hu ganz vill elo an der Schwämm trainéiert, an elo och lauter laang Sortien am Stau gemaach. Ech hunn am Januar ugefaangen, mech op Catalina virzebereeden an am Mee ass dunn Decisioun gefall, fir et um Stau ze maachen."

D'Paule Kremer wäert e Samschdeg de Moien um 6 Auer zu Lëlz starten. Schwamm-Tier ginn et der 2, ee vun 6,6 km an ee méi klengen vun annerhallwen Kilometer. D'Arrivée vun den 32,3 km ass géint 17 Auer am freien Samschdeg Owend geplangt.