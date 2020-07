An der 14. Minutt war et de Lëtzebuerger Spiller Chris Martins, deen den decisiven 1:0 fir d'Young Boys Bern markéiert huet.

De Gol war dann och net einfach ze maachen, zwar de Martins net wäit vum Gol ewech, awer an engem extrem spatze Wénkel. Dëst war dann och deen eenzege Gol an der 14. Minutt an dëser Partie.

D'Victoire vun 1:0 bedeit dann och, dass Bern um zweetleschte Spilldag fréizäiteg Champion an der Schwäiz ass, dat mat engem Lëtzebuerger Nationalspiller am feste Kader, deen dann och fir deen Owend den entscheedende Gol geschoss huet.