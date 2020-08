An der Finall am Wembley Stadium huet den Aubameyang mat sengen zwee Goler de Match fir d'Gunners gedréint an entscheet.

FA Cup Finall

Arsenal - Chelsea 2:1

0:1 Pulisic (6'), 1:1 Aubameyang (28'), 1:2 Aubameyang (67')



Chelsea ass et gelonge fréi a Féierung ze goen, wéi de Pulisic an der 6. Minutt no enger Flank vum Mount op 1:0 stelle konnt. D'Blues waren déi besser Ekipp an hunn de Match bestëmmt, mat der Zäit huet Arsenal awer ëmmer méi d'Kontroll iwwert de Match gewonnn. An der 26. Minutt huet sech dann den Azpilicueta ongeschéckt ugeluecht an den Aubameyang am Strofraum zum Fale bruecht. Deen huet sech dës Chance net huele gelooss a vum Punkt op 1:1 ausgeglach. Weider haten d'Gunners déi besser Chancen op d'Féierung, trotzdeem ass et mat engem Remis an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel hat Chelsea dann nees mat méi Ballbesëtz d'Kontroll, dat awer ouni richteg Golchancen. Et huet ee gemierkt dass béid Ekippe mat deenen ongewinnt héijen Temperaturen ze kämpfen haten. Vun der éischter Chance am zweeten Duerchgang huet Arsenal dann awer direkt profitéiert, wéi den Aubameyang de Zouma stoe gelooss huet a mat engem Lop iwwert de Golkipp op 2:1 fir d'Gunners gestallt huet.

Ronn 20 Minutte viru Schluss sinn d'Chancen op eng Victoire fir Chelsea dann nach méi kleng ginn, wéi de Kovacic den Xhaka zum Fale bruecht huet an doropshin mat Giel-Rout vum Terrain geflunn ass. An Iwwerzuel huet Arsenal bis zum Schluss näischt méi ubrenne gelooss a sou wannen d'Gunners d'Finall vum FA Cup am Wembley Stadium zu London. Duerch d'Victoire qualifzéiert sech Arsenal iwwerdeems nach fir d'Europa League, wat een dës Saison an der Premier League net gepackt hat.

Coupe-Finall Portugal

Benfica - Porto (21:45 Auer)

Coupe-Finall Belsch

Club Bruges - Antwerpen (20:30 Auer)

Serie A

Atalanta - Inter (20:45 Auer)

Juventus - AS Roum (20:45 Auer)

Neapel - Lazio Roum (20:45 Auer)

