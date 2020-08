An dat an enger Zäit vun 8 Stonnen, 19 Minutten an 9 Sekonnen huet de Lëtzebuerger de d'Course iwwert déi laang Distanz hannert sech bruecht.

Et ass nom Dirk Bockel déi zweetbeschten Zäit iwwer d'Ironman-Distanz, déi ee Lëtzebuerger bis elo erreecht huet.