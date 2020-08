An Italien ass et e Sonndeg um leschte Spilldag fir zwou Ekippe géint den Ofstig an d'Serie B gaangen. Dobäi huet Lecce de Kierzere gezunn.

Serie A

Genua - Hellas Verona 3:0

1:0 Sanabria (13'), 2:0 Sanabria (25'), 3:0 Romero (44')

Mat just engem Punkt Ofstand op eng Ofstigsplaz huet Genua eng Victoire gebraucht, fir sech aus eegener Hand an der héchster italienescher Liga ze halen. Mat der néideger Motivatioun ass d'Lokalekipp och an de Match gaangen a sou war et de Sanabria dee mat sengen zwee fréie Goler fir eng gewësse Sécherheet gesuergt huet. Kuerz virun der Paus huet de Romero dann nach op 3:0 erhéicht a sou huet et schonn an der Paus ausgesinn wéi wann d'Saach entscheet wier.

Nom Säitewiesselg huet Genua dann net méi vill ubrenne gelooss. Duerch d'Giel-Rout Kaart vum Romero an der 61. Minutt war d'Lokalekipp zwar nach an Ënnerzuel geroden, bis zum Schluss huet sech um Resultat awer näischt méi geännert. Duerch déi kloer 3:0 Victoire bleift Genua der Serie A also weiderhin erhalen.



Lecce - Parma 3:4

0:1 Lucioni (11'), 0:2 Caprari (24'), 1:2 Barak (40'), 2:2 Meccariello (45'), 2:3 Cornelius (52'), 2:4 Inglese (67'), 3:4 Lapadula (69')



Fir nach eng Chance ze hunn d'Klass ze halen huet d'Ekipp vu Lecce eng Victoire an e Punktverloscht vu Genua gebraucht. Den Ufank vum Match hu sech d'Haushären awer anescht virgestallt. An der 11. Minutt huet de Lucioni de Ball onglécklech an den eegene Gol gelenkt a gutt 10 Minutte méi spéit konnt de Caprari fir d'Gäscht vu Parma op 2:0 erhéijen. Virun der Paus krut sech Lecce awer nach eng kéier gefaangen an huet et duerch Goler vum Barak a Meccariello gepackt auszegläichen.

Nom Säitewiessel ass de Gaascht dann awer nees besser an de Match komm. An der 52. Minutt huet de Cornelius no Viraarbecht vum Barilla rëm d'Féierung fir Parma hirgestallt. Ronn 20 Minutte viru Schluss ass dem Inglese mat sengem Gol zum 2:4 dann d'Virentscheedung gelongen. Och wann de Lapadula nach kuerz drop op 3:4 verkierze konnt, war der Defaite an dem Ofstig an d'Serie B um Enn net méi aus dem Wee ze goen.



Bologna - FC Turin 1:1

1:0 Svanberg (18'), 1:1 Zaza (66')



Sassuolo - Udinese 0:1

0:1 Okaka (53')



Spal - Florenz 1:3

0:1 Duncan (30'), 1:1 D'Alessandro (39'), 1:2 Kouame (89'), 1:3 Pulgar (90+4')

