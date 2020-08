Zanter dësem Méindeg gëtt et an der Futtballschoul vun der FLF zu Monnerech nees ee relativ normalen Oflaf.

Och wann déi lescht Woch schonns trainéiert gouf, gëtt vun haut un nees e Krack méi héich geschalt, deelweis gëtt nämlech zwee mol den Dag trainéiert. Dobäi kennt nach, datt och den Oflaf nieft dem Terrain muss klappen, dat ëmmer am Respekt vun de Mesuren. D'Spiller vun den U-Kaderen an der Futtballschoul kënnen deemno nees hirer Routine gréisstendeels nogoen a si voll motivéiert, den FLF President Paul Philipp.

Den FLF-President Paul Philipp

"Dat jiddefalls, schonns viru Wochen, wéi mir gesot hunn, datt mir den Navetten-System net kënne maachen, huet jidderee sech arrangéiert an all Mënsch war um Training. D'Jongen, déi wëlle spillen, déi wëlle sech verausgaben. An et ass elo un eis, fir d'Verantwortung z'iwwerhuelen, fir alles ënner Kontroll ze hunn, wat zum Beispill d'Vestiairen ugeet, wat d'Iessen ugeet..."

De Probleem wier jo net onbedéngt um Terrain, mä éischter fir dat ronderëm an de Grëff ze kréien.