Donieft huet de Chef vum Opsiichtsrot vum FCK direkt seng Memberskaart vum Traditiounsveräin mat ofginn.

A reegelméissegen Ofstänn deet den 1. FC Kaiserslautern vu sech schwätzen - an dat net um Terrain, mä virun allem donieft. Hannert de Kulisse rumouert et beim Traditiounsclub aus der Äifel nawell fatzeg an och elo, e puer Méint nodeems de fréieren Arbitter a laangjärege Member vum FCK, den Dr. Markus Merk, d'Geschécker vum Veräin iwwerholl huet, kënnt een um Betzebierg net zur Rou.

Um Méindeg koum nämlech d'Nouvelle vun der Demissioun vum Prof. Jörg E. Wilhelm. Konkreet geet et ëm dat éiwegt Theema iwwer e méiglechen Investisseur, deen hëllefe soll, de Club nees an déi iewescht Räng vum däitsche Futtball ze bréngen - an deem Kontext war de Flavio Becca, de Lëtzebuerger Geschäftsmann, jo schonn dacks an der Diskussioun.

Elo hätt de Veräin sech eeben entscheet, op regional Investisseuren ze setzen an d'Offer vum sougenannten "Dubai-Grupp" falen ze loossen. Den Ament géif et op der Säit vum Opsiichtsrot an der Veräinsféierung iwwer déi finanziell Zukunft vum Veräin kee Konsens ginn.