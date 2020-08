Den Iker Casillas hänkt d'Futtballschong offiziell un de Nol.

De fréiere spueneschen Nationalspiller stoung nach bei Porto ënner Kontrakt, huet allerdéngs zanter sengem Häerzinfarkt am Abrëll 2019 kee Match méi gespillt. Hien zielt zu de beschte Golkippen aus dem 21. Joerhonnert.

Mat Spuenien gouf hien ënnert anerem Welt- an Europameeschter. Am Joer 2000 huet hien déi éischte Kéier fir d'spuenesch Nationalekipp gespillt an huet am Ganzen 167 Matcher gemaach, wat zu där Zäit e Rekord war. Dee Rekord gehéiert lo sengem fréiere Club- an Nationalekipp-Matspiller Sergio Ramos, deen 170 Matcher gespillt huet.

Mam Real Madrid huet hien 3 Mol d'Champions League gewonnen a gouf 5 Mol spuenesche Champion. Hien huet am Ganzen 16 Saisone fir Real Madrid als Profi gespillt.