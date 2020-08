En Dënschdeg gouf en éischte Schratt fir de Retour vu Spectateure bei Bundesligamatcher gemaach.

An engem virtuelle Meeting vun de 36 Clibb aus der éischter an zweeter Bundesliga zesummen mat der DFL gouf ee Konzept diskutéiert.

An enger éischter Phase sollen d'Matcher just mat Supporter vun der Heemequipe ausgedroe ginn, et géif och keen Alkohol verkaf ginn. Donieft soll op mannst bis den 31. Oktober ee Verbuet gëllen, vu Plazen, wou d'Leit musse stoen.

Ob déi däitsch politesch Responsabel dëse Schratt matginn, bleift ofzewaarden.

Den nächste Méindeg treffe sech déi däitsch Gesondheetsministeren an decidéieren iwwert d'Konzept vun der DFL.