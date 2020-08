Et geet drëm, wien nach an d'Véierelsfinall kënnt. Haut sinn et ënnert anerem d'Partien Inter Mailand géint den FC Getafe an Donezk géint Wolfsburg.

Weider spillen nach den FC Kopenhagen géint Basaksehir FK a Manchester United géint de Linzer ASK. En Donneschdeg da sinn et d'Matcher: Bayer 04 Leverkusen - Glasgow Rangers

FC Sevilla - AS Roum

Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus

FC Basel - Eintracht Frankfurt Maacht mat bei eisem Sport-Quiz!