De Karate gehéiert zu deene Sportaarten, déi vun der Corona-Pandemie am meeschte getraff goufen.

An den éischte Méint war un Training sou gutt ewéi guer net ze denken. Iwwert déi leschte Wochen huet de COSL an de LIHPS e Kader ausgeschafft, an dem lo wéinstens d'Elite vum Karate erëm ouni Distanz kann trainéieren.

Zanter e bësse méi ewéi zwou Wochen kënnen déi bescht Lëtzebuerger Karateka um Nationaltraining zu Stroossen net nëmmen a méi engem grousse Grupp, mä anescht ewéi an de Veräiner och mat Kontakt trainéieren. Dobäi huet all Athlet säi feste Partner, fir net nëmmen den Infektiounsrisiko ze minimiséieren, mä och fir den Tracing méi einfach ze maachen. Bis elo gouf et kee positive Fall ënnert de Sportler, dat och, well déi sech hirer grousser Responsabilitéit bewosst sinn.

De Modell funktionéiert. Schonn Enn Juni haten de COSL an de Lihps hiren Elittesportler am Karate d'Méiglechkeet ginn, fir ouni Distanz ze trainéieren.

Iwwert den Training am Highperformancezenter an der Coque bis zu de Recommandatiounen, déi vum COSL an der Federatioun ausgeschafft ginn, kënne sech déi bescht Lëtzebuerger Karateka erëm op hier Ziler konzentréieren. Enn Februar soll deen éischte K1-Tournoi erëm organiséiert, d'EM ass fir Mee ugesat an de Qualifikatiounstournoi fir d'Olympesch Spiller ass fir Juni geplangt.

Si hu laang gewaart an dofir spiert een d'Freed an d'Motivatioun um Training. An et kann ee just hoffen, dass et net méi ze laang dauert, bis dës Karateka och endlech erëm op Competitioun kämpfen kënnen.