D'Olympesch Summerspiller d'nächst Joer zu Tokio stinn nach ëmmer virun enger ongewësser Zukunft.

Fir an der aktueller Situatioun ze wëssen, wéi et an 12 Méint weltwäit mat der Pandemie ausgesäit, ass quasi onméiglech. Déi lescht Woche gouf vu Säite vum Organisateur awer vill an och gutt geschafft, dat sot den Heinz Thews, den Directeur Technique vum COSL am RTL Interview.

Extrait Heinz Thews iwwer Olympia

Beim Lëtzebuerger Olympesche Comité probéiert ee sech sengersäits esou gutt et geet op de Summer 2021 virzebereeden.

Den Ament géinge Fixpunkte feelen, well all Dag quasi d'Situatioun ännert. Op verschidde Plaze géingen d'Zuelen däitlech an d'Luucht goen an op deenen anere Plazen hätt een d'Gefill, dass d'Situatioun ënner Kontroll wier. Wat egal wéi ee Problem bleift, wier d'Gesondheet vun den Athleten wärend den olympesche Spiller ze garantéieren. Jidderee géing natierlech op een Impfstoff waarden, mä och wann et net de Fall wier géingen et och aner Pläng an Alternativen ginn, sou den Heinz Thews.