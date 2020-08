No der Reprise vun der Europa League rullt de Ball vun e Freideg den Owend un och nees an der Champions League.

Déi 4 Matcher vun den 1/8-Finallen, déi nach ze spille bleiwen, sinn an der jeeweileger Stad vun der Heemekipp, ier de Successeur vum FC Liverpool dann a Form vun engem Mini-Tournoi zu Lissabon ermëttelt gëtt.

Fir den Optakt vun der Reprise an der Champions League ass et ënnert anerem d'Affiche tëscht Juventus Turin an dem Olympique Lyon. D'Fransouse konnte sech am Allersmatch vun der 1/8-Finall mat 1:0 géint Juvé behaapten. Virun allem huet Lyon no der forcéierter Paus an der Coupe de la Ligue Confiance getankt. An der Finall géint Paris Saint Germain huet ee sech eréischt am Eelefmeterschéisse misse knapp geschloe ginn. E Gläichspill géint d'Juvé géif der Ekipp vum Rudi Garcia ënnert dem Stréch schonn duergoen.

Dat well de Maurizio Sarri awer verhënneren, dee mat senger Ekipp alles drusetze wäert, fir de Sprong an déi nächste Ronn ze packen. Juventus huet net nëmmen den 9. Championstitel an Italien hannertenee gewonnen, mee och mam Paulo Dybala, Gonzalo Higuain a Cristiano Ronaldo genuch Qualitéit an der Offensiv, fir de Sprong ënner déi lescht 8 ze packen.

Am anere Match huet Manchester City en 2:1-Avantage géint Real Madrid. D'Spuenier sinn allerdéngs gutt a Form. Si goufen net nëmme Champion a Spuenien, mee sinn zanter der Relance vum Championnat no der Coronapaus ongeschloen. De Zinédine Zidane muss awer op säi Kapitän, de Sergio Ramos, verzichten, deen am Allersmatch déi rout Kaart gewise krut.

Op der anerer Säit steet awer den Pep Guardiola, deen an 18 Matcher schonn 10 mol géint de Real gewonnen huet. Donieft huet och City offensiv hir Qualitéiten. An 38 Matcher hu si et nämlech fäerdegbruecht, 102 Goler ze schéissen. D'Skyblues mussen allerdéngs op de Sergio Aguero verzichten, dee verletzungsbedéngt ausfält.

Et gëtt sécher e spannende Match tëscht City a Real, deen Dir vu véierel fir 9 un um RTL Zwee an am Livestream op RTL.lu suivéiere kënnt.