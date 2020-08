Domadder sti si elo mat Inter Mailand, Manchester United, Donezk a Kopenhagen an de Véierelsfinallen.

Nodeems an der Europa League Mëtt Mäerz déi lescht Matcher gespillt goufen, waren en Donneschdeg den Owend déi lescht 4 Matcher vun der Aachtelsfinall.

Leverkusen hat mat engem 3:1 Avantage am Réck eng gutt Ausgangspositioun géint d'Glasgow Rangers, déi déi Däitsch och ze notze wossten. Am eenzege Match tëscht Sevilla a Roum konnte sech d'Spuenier duerchsetzen. Änlech wéi Leverkusen hat och Basel e gudde Polster aus dem Allersmatch géint Frankfurt, deen hinnen zum Schluss och duergaangen ass. An nom 1:1 tëscht Olympiakos Piräus an de Wolverhampton Wanderers war fir béid Ekippen nach alles dran. En 1:0 ass den Englänner zum Schluss duergaangen.

D'Resuméë vun de Matcher

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 1:0 (Total 4:1)

Leverkusen konnt doheem mat engem confortabelen 3:1 aus dem Mäerz untrieden. Si hunn och direkt gewisen, datt si hei näischt wëllen ubrenne loossen. An der Defense stoungen déi däitsch gutt an hunn an den éischte 45 Minutte kee Golschoss zougelooss. Selwer huet et bësse un Zilwaasser gefeelt, well, obwuel si Chancen haten, stoung et an der Paus nach ëmmer 0:0.

An der 51. Minutt huet den Diaby seng Faarwen du fir d'Aarbecht belount. No engem Pass vum Aranguiz dréngt hien an de Strofraum an an huet dem Golkipper am 1 géint 1 keng Chance gelooss. Et war eng verdéngte Victoire fir Leverkusen, déi däitlech méi vum Match an och däitlech méi Ofschlëss haten.

FC Sevilla - AS Roum 2:0

Ouni Spectateuren, op engem neutralen Terrain zu Duisburg an engem "Winner takes it all"-Match stounge sech Sevilla a Roum géintiwwer. Anescht wéi nach vill aner Ekippen an der Europa League hu béid Veräiner scho keen Allersmatch wéinst der Corona-Kris gespillt.

Sevilla huet direkt an der éischter Hallschent gewisen, datt si an déi nächst Ronn wëllen. Si hate méi Ballbesëtz a mat 8 zu 1 och méi Ofschlëss, wéi d'Italiener. An der 22. Minutt huet de Sergio Reguilon sech eleng géint d'Defense duerchgesat an och dem Golkipp wéineg Chance gelooss an esou seng Ekipp a Féierung bruecht. Kuerz virun der Paus huet den Ocampos den En-Nesyri propper ugespillt. De Stiermer stoung domadder ganz eleng virum Gol a konnt ouni gréisser Problemer op 2:0 erhéijen.

Roum huet an der zweeter Hallschent e bësse méi fir de Match gemaach, obwuel Sevilla nach d'Iwwerhand hat. Well hei kee Gol méi sollt falen, konnte sech d'Spuenier zum Schluss mat 2:0 behaapten.

FC Basel - Eintracht Frankfurt 1:0 (Total 4:0)

3:0 konnt sech Basel am Mäerz bei der Eintracht behaapten. U sech eng gutt Ausgangspositioun, fir doheem an déi nächste Ronn weiderzekommen. Frankfurt war dann an den éischte 45 Minutten déi besser Ekipp, mat 61 Prozent Ballbesëtz an 10 zu 7 Ofschlëss, Basel hat awer dogéint déi bal besser Chancen. E Gol ass awer hei net gefall.

E ganzt änlecht Bild dunn an der zweet Hallschent. Frankfurt huet méi Ballbesëtz, spillt sech och Chancen eraus, ma bréngt et net fäerdeg, wa si de Gol emol treffen, de Ball och iwwert d'Linn ze bréngen. Basel huet dogéint manner Chancen, ma wann, si se awer e bësse méi präzis. Well Frankfurt vill Drock gemaach huet, konnten d'Schwäizer konteren, ma den Trapp am Gol vun den Däitschen huet den 0:0 fir seng Ekipp méi wéi eng Kéier festgehalen. An der 88. Minutt huet hie sech dunn awer misste geschloe ginn. De Frei danzt 3 Verdeedeger aus a léisst dem Trapp dunn am 1 géint 1 keng Chance. An de puer Minutten, déi de Frankfurter bliwwe sinn, konnte si de Match och net dréinen, esou datt Basel hei kloer eng Ronn weider kënnt.

Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus 1:0 (2:1)

No engem 1:1 haten d'Wolves wuel déi Kaarten, fir doheem weider ze kommen, d'Dier fir Piräus war mat deem Resultat awer alles anescht, wéi zou. An der 8 Minutt dunn ass hir Chance awer méi kleng ginn. No engem haarden Zweekampf vum Golkipper Allain, huet den Arbitter op de Punkt gewissen. De Raul Jimenez, dee schonn no 2 Minutten eng Grousschance leie gelooss hat, ass ugetrueden an huet d'Heemekipp a Féierung bruecht.

Jubel dunn och an der 29. Minutt. De Camara vu Piräus krut eng schéi Pass an huet de Pall propper an de rietsen Eck vum Gol gezunn. Keng Chance fir de Kipper. Ma den Arbitter wollt awer d'Zeen nach eng Kéier kucken, well eventuell e Spiller vu Piräus e Foul gemaach hat. Dat war wuel net de Fall, ma de Camara stoung awer bei der Pass am Abseits. Esou huet dëse Gol net gezielt. De Jimenez hat fir Wolverhampton an der 42. Minutt nach eng gutt Chance, ma déi huet de Stiermer leie gelooss. Esou geet et mat engem 1:0 an d'Paus.

No ronn enger Stonn haten d'Wolves direkt zwou gutt Chancen, de Podence ass net laanscht den Allain komm an de Jota huet de Ball knapp iwwert de Gol geschoss. Kuerz drop huet dunn op der anerer Säit de El Arabi de Ball just knapp laascht de Potto dolaanscht gesat. Piräus hat däitlech méi Ballbesëtz an och méi Chancen, si hunn alles probéiert, fir den 1:1 ze schéissen an esou eng Verlängerung z'erzwéngen. An der 79. an 81. Minutt hate si dann nach 2 gutt Chancen, konnten déi awer net notzen. De Moutinho hätt an der 83 fir d'Heemekipp alles kloer kéinte maachen, ma hien huet de Ball just Zentimeter iwwert de Gol geschoss. 6 Minutten huet den Arbitter nospille gelooss, ma och déi konnten d'Griichen net notzen, fir nach de wichtege Gol ze markéieren.

Esou bleift et zum Schluss an engem interessante Match, wou béid Ekippe sech hätte kéinten duerchsetzen, bei engem 1:0 fir d'Wolves, esou datt si dann och als leschten Ekipp sech fir d'Véierelsfinalle konnte qualifizéieren.