D'Partie tëscht Manchester City a Real Madrid vun 21.00 Auer u live um 2. RTL, op RTL.lu an op der App.

An der Futtball Champions League ass haut d‘Reprise no der Corona Pandemie. Haut a muer sinn déi 4 Retourmatcher déi an der Aachtelsfinale nach net konnte gespillt ginn.

Op der Tele kennt dir den Owend um 9 Auer d'Partie Manchester City géint Real Madrid suivéieren. Donieft spillt d‘Juventus géint Lyon.

Muer iwwerdreit RTL de Match Barcelona géint Napoli. Parallel spillt den FC Bayern géint Chelsea.

D‘Matcher ginn um RTL 2 an och op rtl.lu gewisen.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: 2. RTL

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum 2. RTL.

